Пенсии за май 2017 года профинансированы полностью

Так, уже полностью профинансированы майские пенсии – передает сегодня Правительственный портал. 25 мая 2017-го года – таким образом – согласно графику финансирования выплат украинский ПФ уже завершил финансирование за этот месяц выплат пенсионерам. Для обеспечения выплат направили 22,3 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее также В. Гройсман подчеркивал, что готов лично отвечать за итоги пенсионной реформы в Украине. Гройсман 24-го мая на заседании обещал сделать все для обновления пенсионной системы и повышения пенсионных выплат.