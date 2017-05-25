16:40 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсии за май 2017 года профинансированы полностью

Украинский пенсионный фонд уже на 100 процентов профинансировал майские пенсионные выплаты.

Пенсии за май 2017 года профинансированы полностью

Так, уже полностью профинансированы майские пенсии – передает сегодня Правительственный портал. 25 мая 2017-го года – таким образом – согласно графику финансирования выплат украинский ПФ уже завершил финансирование за этот месяц выплат пенсионерам. Для обеспечения выплат направили 22,3 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее также В. Гройсман подчеркивал, что готов лично отвечать за итоги пенсионной реформы в Украине. Гройсман 24-го мая на заседании обещал сделать все для обновления пенсионной системы и повышения пенсионных выплат.


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