08:58 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 54 долларов за баррель

В четверг, 25 мая 2017 года, стоимость нефти североморской марки Brent выросла в цене до 54 доллара за баррель.
 

Нефть Brent торгуется выше 54 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга агенства Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:22 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 54,40 доллара за баррель.

В свою очередь это на 1% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльские фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,75 доллара за баррель, прибавив 0,76%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть марки Brent - это одна из общепризнанных "ценностей" мировой экономики, наравне с золотом и долларом США. Так, цена на нефть сегодня утром, третьего мая 2017 года, поднялась выше отметки в 50,86 доллара за баррель.


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