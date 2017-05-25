НБУ снизил учетную ставку до 12,5%

Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.

Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.

Следующее заседание монетарного комитета состоится 6 июля, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232.

Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены.

В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).