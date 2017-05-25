01:00 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минэкономразвития объясняет падение промышленного производства

В украинском Минэкономразвития пояснили снижение объемов промпоизводства в стране.

Минэкономразвития объясняет падение промышленного производства

Министерство объясняет, что снижение промпроизводства в апреле месяце примерно на шесть процентов – если сравнивать с таким же периодом 2016-го года – связано с блокированием перевозок грузовым транспортом на Донбассе. Украинская промышленность чувствительна к блокированию перевозок. В апреле также было углубление падения в энергосекторе и в области металлургии.

Как сообщал УРА-Информ, Украина сократила объемы производства водки, содержащей 45 процентов спирта. За апрель 2017-го года было произведено 690 тысяч дал. водки – передает Госстатистики. 


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