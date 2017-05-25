17:17 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Международные резервы Украины составили 17,6 миллиарда долларов

Международные резервы украинского Нацбанка сейчас составили 17,6 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины составили 17,6 миллиарда долларов

Эти сведения распространил в рамках конференции сегодня О. Чурий – представитель Нацбанка. Согласно его словам – сейчас международные резервы показывают активный рост, благодаря приобретению валюты – в основном и уже составили около 18-ти миллиардов долларов.

При этом НБУ пока что еще нее получил “деньги Януковича”, конфискованные согласно судебному решению и они пребывают на Госказначейском счету в Ощадбанке. Вскоре данные средства будут получены и направлены в международные резервы.

Как сообщал УРА-Информ, майские пенсионные выплаты в Украине были профинансированы на 100 процентов.


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