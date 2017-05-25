14:39 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о росте объемов производства

Украине необходимо заниматься удовлетворением собственных потребностей в продовольствии.

Гройсман рассказал о росте объемов производства

Так, украинские продкомпании сообщили про рост производства и своих мощностей – примерно на уровне 20-50 процентов. Эти сведения распространил украинский премьер В. Гройсман. Согласно его словам – страна на 100 процентов обеспечивает себя сама качественными продуктами.

Это – внутренние резервы. В промышленных группах Украины еще имеется над чем трудиться. Мы – страна из 45-ти миллионов человек, нам надо удовлетворять собственные потребности не благодаря импорту, а благодаря своему производству – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в Минэкономразвития поясняли снижение объемов промпроизводства.


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