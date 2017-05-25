Доллар в обменниках в четверг понизился до 26,31 гривен

Наличный евро понизился на копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,31 гривен, а евро можно купить до 29,58 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,18, продажи 26,18-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0613, продажи - 26,3183 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,25, продажи - 29,25-30,08 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,9596, продажи - 29,5839 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,550, продажи - 4,580-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,327, продажи - 4,695 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 24 мая, наличный доллар понизился на три копейки. Наличные евро потерял 15 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,35 гривен, а евро можно было купить 29,59 гривен.