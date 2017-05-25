Для протезирования бойцов АТО выделено 43 миллиона гривен, - Розенко

Так, для медреабилитации участников АТО страна решила выделить примерно 43 млн грн. Про это рассказал в ходе заседания по вопросам граждан с инвалидностью украинский вице-премьер П. Розенко.

Согласно его словам – серьезные средства выделяли на протезирование бойцов и в 2016-ом году. При этом расходы составили 37 миллионов и еще пять просто не были использованы. Это значит, деятельность в данном направлении должна быть усилена – подчеркнул Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, Розенко также на совещании заявлял, что сейчас в помощи страны нуждаются примерно 300 тысяч бойцов, которые участвовали в АТО.