14:25 25.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Для протезирования бойцов АТО выделено 43 миллиона гривен, - Розенко

Для протезирования силовиков в нынешнем году было решено выделить примерно 43 миллиона гривен.

Для протезирования бойцов АТО выделено 43 миллиона гривен, - Розенко

Так, для медреабилитации участников АТО страна решила выделить примерно 43 млн грн. Про это рассказал в ходе заседания по вопросам граждан с инвалидностью украинский вице-премьер П. Розенко.

Согласно его словам – серьезные средства выделяли на протезирование бойцов и в 2016-ом году. При этом расходы составили 37 миллионов и еще пять просто не были использованы. Это значит, деятельность в данном направлении должна быть усилена – подчеркнул Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, Розенко также на совещании заявлял, что сейчас в помощи страны нуждаются примерно 300 тысяч бойцов, которые участвовали в АТО.


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