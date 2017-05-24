17:03 24.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Военным Украины нужно 32 млдр гривен на современные средства связи

По словам представитель Генерального штаба ВСУ Владимира Рапко, лля обеспечения украинской армии современными средствами связи нужно 32 млрд грн.

Военным Украины нужно 32 млдр гривен на современные средства связи

В сообщении говорится, что для того, чтобы перевести Вооруженные силы Украины на цифровые средства связи, адекватные средствам радиоэлектронной борьбы с противником, нужно примерно 32 млрд грн.

Однако Ссогласно государственной программы развития до 2020 года на вышеперечисленные нужды армии выделили почти 4 млрд грн.

Таким образом, по словам Рапко, переоборудован будет только один батальон украинской армии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинской армии возвращено патронов на 7,3 миллиарда гривен.


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