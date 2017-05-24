Военным Украины нужно 32 млдр гривен на современные средства связи

В сообщении говорится, что для того, чтобы перевести Вооруженные силы Украины на цифровые средства связи, адекватные средствам радиоэлектронной борьбы с противником, нужно примерно 32 млрд грн.

Однако Ссогласно государственной программы развития до 2020 года на вышеперечисленные нужды армии выделили почти 4 млрд грн.

Таким образом, по словам Рапко, переоборудован будет только один батальон украинской армии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинской армии возвращено патронов на 7,3 миллиарда гривен.