Военным Украины нужно 32 млдр гривен на современные средства связи

По словам представитель Генерального штаба ВСУ Владимира Рапко, лля обеспечения украинской армии современными средствами связи нужно 32 млрд грн.
В сообщении говорится, что для того, чтобы перевести Вооруженные силы Украины на цифровые средства связи, адекватные средствам радиоэлектронной борьбы с противником, нужно примерно 32 млрд грн.
Однако Ссогласно государственной программы развития до 2020 года на вышеперечисленные нужды армии выделили почти 4 млрд грн.
Таким образом, по словам Рапко, переоборудован будет только один батальон украинской армии.
Ранее УРА-Информ сообщал, что украинской армии возвращено патронов на 7,3 миллиарда гривен.