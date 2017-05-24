В трех областях Украины появятся бетонные дороги

Так, планируется строить автодороги из бетона на Днепропетровщине, а также в Закарпатье и на Николаевщине. Про это сегодня рассказал В. Омелян – министр инфраструктуры – в процессе участия в конференции под названиемUkrCemFor 2017.

Омелян уточнил. Что уже давно речь ведется про цементные дороги. И лично у него также есть мечта – чтобы хотя бы на востоке и юге появилось такое покрытие из бетона на дорогах. По словам министра – альтернативы подобным дорогам просто нет.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мэр столицы В. Кличко отметил, что скоро будут отремонтированы сто дорог.