11:35 24.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В аэропорту Одессы отремонтируют взлетную полосу

Украинское Мининфраструктуры хочет уже в 2017-ом году провести ремонт одной из полос аэропорта Одессы.

В аэропорту Одессы отремонтируют взлетную полосу

Так, полоса будет отремонтирована при условии достаточного финансирования – отметили в Мининфраструктуры. Ситуацию прокомментировал В. Омелян – в рамках открытия мероприятия UkrCemFor 2017. Согласно заявлению министра – аэропорт Одессы нужно отремонтировать, ведь он – основной для южных областей нашей страны. Сейчас в Мининфраструктуры идет сбор данных по всем аэропортам – касательно стоимости ремонтных работ.

Как сообщал УРА-Информ, в аэропорту н.п. Николаев стартовали военные учения – практика при участии подразделений СБУ.


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