Украина накопила в ПХГ почти 9,5 млрд куб. м газа

Объем в хранилищах нашего государства газа на сегодняшний день составило примерно 9,492 млрд куб. м.
Такие сведения распространило ранее известное акционерное общество "Укртрансгаз".
Согласно полученным недавно сведениям – в течение суток закачать удалось примерно 48,31 млн куб. м газа. При этом за сутки никто газ не отбирал.
По состоянию 22 мая в наше государство из Словакии поступило 31,67 млн куб. м, из Польши - 2,15 млн куб. м, из Венгрии - 1,24 млн куб. м газа.
В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 30%.
В свою очередь на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее украинское государство отобрало голубое топливо в подземных хранилищах Украины до 9,185 млрд куб. м.