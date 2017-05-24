09:58 24.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина накопила в ПХГ почти 9,5 млрд куб. м газа

Объем в хранилищах нашего государства газа на сегодняшний день составило примерно 9,492 млрд куб. м. 

Украина накопила в ПХГ почти 9,5 млрд куб. м газа

Такие сведения распространило ранее известное акционерное общество "Укртрансгаз". 

Согласно полученным недавно сведениям – в течение суток закачать удалось примерно 48,31 млн куб. м газа. При этом за сутки никто газ не отбирал.

По состоянию 22 мая в наше государство из Словакии поступило  31,67 млн куб. м, из Польши - 2,15 млн куб. м, из Венгрии - 1,24 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 30%.

В свою очередь на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее украинское государство отобрало  голубое топливо в подземных хранилищах Украины до 9,185 млрд куб. м.

 


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