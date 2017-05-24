Правительство в среду примет стратегию развития бизнеса до 2020 года

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, стратегия разработана для выполнения президентской стратегии стабильного развития "Украина-2020" и плана действий правительства на 2017 год. Документ состоит из нескольких частей, которые анализируют текущее состояние развития бизнеса, перечисляются проблемы, требующие решения, стратегические направления развития, вопросы финансового обеспечения реализации стратегии и конкретные ожидаемые результаты.

Вместе с тем, в дополнении к документу сказано, что Министерству экономического развития и торговли поручается в трехмесячный срок разработать и подать правительству проект плана реализации стратегии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Кабинет министров также планирует избрать двух членов правления ПАО "НАК Нафтогаз Украины".