11:32 24.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство в среду примет стратегию развития бизнеса до 2020 года

Кабинет министров Украины в среду, 24 мая, во время заседания планирует принять стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года.

Правительство в среду примет стратегию развития бизнеса до 2020 года

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, стратегия разработана для выполнения президентской стратегии стабильного развития "Украина-2020" и плана действий правительства на 2017 год. Документ состоит из нескольких частей, которые анализируют текущее состояние развития бизнеса, перечисляются проблемы, требующие решения, стратегические направления развития, вопросы финансового обеспечения реализации стратегии и конкретные ожидаемые результаты.

Вместе с тем, в дополнении к документу сказано, что Министерству экономического развития и торговли поручается в трехмесячный срок разработать и подать правительству проект плана реализации стратегии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Кабинет министров также планирует избрать двух членов правления ПАО "НАК Нафтогаз Украины".


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