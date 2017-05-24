ФГИ выставил на продажу Николаевскую ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины предлагается к продажи 99.912%, предназначенной для централизованного обеспечения теплом промышленных предприятий, жилых и административных зданий города Николаев с одновременной поставкой электроэнергии в энергосистему Украины, ТЭЦ. Стартовая цена лота 97 миллионов гривен.

Как сообщила в среду утром, 24 мая, пресс-служба ФГИ, прием предложений от потенциальных покупателей к проекту договора купли-продажи пакета акций завершается 26 июня в шесть часов вечера.

Прием конкурсной документации начинается с дня опубликования информационного сообщения о проведении конкурса и завершается 4 июля также в шесть часов вечера.

Сам конкурс по продаже состоится 12 июля в 11 часов утра в помещении Фонда государственного имущества Украины, - указано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики поддержал предложения Фонда государственного имущества и утвердил условия продажи единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции в Николаевской области.