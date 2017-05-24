Brent торгуется выше 54 долл. за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром 24 мая 2017 года, поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов из рейтинга Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:35 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 54,29 доллара за баррель.
В свою очередь это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июльские фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,58 доллара за баррель, прибавив 0,21%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что страны-производители нефти, которые являются участниками соглашения о сокращении добычи, готовы продлить его действие еще на девять месяцев.