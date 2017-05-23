17:27 23.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Жилье для переселенцев обойдется в пять миллиардов долларов, - Тука

Ради того, чтобы обеспечить полмиллиона семей переселенцев квартирами понадобится примерно пять миллиардов долларов.

Жилье для переселенцев обойдется в пять миллиардов долларов, - Тука

Эти данные распространил сегодня Георгий Тука – замминистра по делам граждан, что внутренне перемещены в связи с конфликтом на востоке. Сейчас Минсоцполитики удалось зарегистрировать примерно миллион переселенцев. При этом часть граждан так и продолжают проживать на оккупированной территории. Но в целом полмиллиона семей все же надо обеспечить жильем. На это надо около пяти миллиардов долларов – сказал Тука.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас в европейские страны стремятся попасть около 6,6 миллиона беженцев из разных стран.


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