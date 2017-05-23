Жилье для переселенцев обойдется в пять миллиардов долларов, - Тука

Эти данные распространил сегодня Георгий Тука – замминистра по делам граждан, что внутренне перемещены в связи с конфликтом на востоке. Сейчас Минсоцполитики удалось зарегистрировать примерно миллион переселенцев. При этом часть граждан так и продолжают проживать на оккупированной территории. Но в целом полмиллиона семей все же надо обеспечить жильем. На это надо около пяти миллиардов долларов – сказал Тука.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас в европейские страны стремятся попасть около 6,6 миллиона беженцев из разных стран.