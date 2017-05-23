В Днепре во время ремонта дорог присвоили 12 миллионов гривен

Так, в н.п. Днепр при проведении ремонта автодорог было присвоено около 12-ти миллионов гривен – отмечают в пресс-службе сегодня. В спецреестр уже снесены данным про граждан из отдела коммунального хозяйства райсовета – по факту присвоения ими средств из бюджета в особенно крупных размерах.

Выяснилось, что в августе 2016-го частная компания и райсовет подписали соглашение про выполнение автодорожных работ – по ремонтированию внутриквартальных дорог в населенном пункте – на сумму примерно 12-ть миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в н.п. Днепр для ремонтирования автодорог планировали привлечь четыре миллиарда гривен.