11:38 23.05.2017 | Экономика | Новости
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Украине следует продолжать борьбу с коррупцией – ВБ

Украине сейчас следует продолжать ведение борьбы с явлениями коррупции.

Украине следует продолжать борьбу с коррупцией – ВБ

А к причастным к коррупции гражданам следует незамедлительно применять санкции. Такое заявление недавно было сделано главой ВБ – С. Кахконен – в рамках одного из форумов по вопросам публичных закупок. Согласно этому заявлению – в Украине важным является внедрение законов из этой области. И украинские члены правительства несколько шагов в эту сторону уже сделали.

Сейчас страна образовала антикоррупционные органы, запустила декларации про доходы, но и этого мало. Следует делать больше – подчеркивает Кахконен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ЕС просил Украину образовать антикоррупционный суд.


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