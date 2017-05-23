17:04 23.05.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Турция займутся совместными аграрными проектами

Турецкий замминистра животноводства предлагает образовать совместную с Украиной организацию в агросекторе

Украина и Турция займутся совместными аграрными проектами

Так, организация в аграрной сфере Турции и Украины будет призвана наладить постоянный диалог агробизнеса двух государств – передал 23-го мая в Минагрополитики. Турция и наша страна располагают различными направлениями для внедрения проектов в агросфере. И наиболее перспективное направление – это образование перерабатывающих мощностей. Украина же, как лидер в производстве зерна ставит себе целью развитие производства отличной готовой продукции, а также переработанной.

Как сообщал УРА-Информ, ранее план про сотрудничество подтвердили Украина и Израиль.


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