07:45 23.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсионная реформа позволит расширить список профессий с досрочной пенсией, - Гройсман

В Украине есть вредные профессии.

Пенсионная реформа позволит расширить список профессий с досрочной пенсией, - Гройсман

Пенсионная реформа, когда она будет введена, даст возможность расширить список профессий, позволяющих досрочно выходить на пенсии. Об этом заявил в понедельник вечером, 22 мая, в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также привел пример таких профессий, как это шахтер или сталевар. По словам премьера, они не могут 25 лет работать у печи или в шахте.

Там совсем другие условия и совсем другие последствия для здоровья. Поэтому, будет создан список один и список два. В прошлом году он несколько был сокращен, но сейчас эта реформа дает нам возможность этот список не просто сохранить, но и расширить, - заверил Гройсман, добавив, что правительство делает все возможное для того, чтобы те вредные профессии, которые сегодня есть в Украине, получили досрочном выход на пенсию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что законопроект о пенсионной реформе будет представлен парламенту в ближайшее время.


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