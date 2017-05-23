Офшорные компании обжаловали конфискацию "денег Януковича"

Семь компаний-держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение украинского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил во вторник, 23 мая, адвокат этих компаний Дмитрий Щербина.

По его словам, в течении 12-17 мая были поданы апелляционные жалобы в Апелляционный суд Донецкой области с ходатайствами о восстановлении сроков апелляционного обжалования. Тогда суд не предоставил защите возможности ознакомится с материалами дела.

Не был также извещена и не участвовал в судебном процессе по делу бывший директор компании Газ Украина - 2020 Аркадий Кашкин, в приговоре которого была прописана спецконфискация 1,5 миллиардов долларов третьих лиц, - пояснил адвокат.

Напомним, накануне в Минюсте заявили, что сумма украденных денег Януковичем составляет 40 миллиардов долларов. Их вывели из страны через сложные схемы.

Как сообщал УРА-Информ, Государственный "Ощадбанк" в пятницу, 28 апреля, начал конфискацию в государственный бюджет 1,5 миллиардов долларов, которые находятся на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.