Нефть Brent торгуется выше 53 долларов за баррель

Во вторник, 23 мая 2017 года, цена фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялась выше отметки в 52 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов из рейтинга Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:15 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 53,60 доллара за баррель.
В свою очередь это на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,69 доллара за баррель, прибавив 0,72%.
"Цены на нефть должны остаться на хорошем уровне, на фоне того, что страны ОПЕК продолжают говорить о продлении договоренности по сокращению добычи", - отмечают аналитики.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что страны-производители нефти, которые являются участниками соглашения о сокращении добычи, готовы продлить его действие еще на девять месяцев.