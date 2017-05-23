Нефть Brent торгуется выше 53 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:15 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 53,60 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,69 доллара за баррель, прибавив 0,72%.

"Цены на нефть должны остаться на хорошем уровне, на фоне того, что страны ОПЕК продолжают говорить о продлении договоренности по сокращению добычи", - отмечают аналитики.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что страны-производители нефти, которые являются участниками соглашения о сокращении добычи, готовы продлить его действие еще на девять месяцев.