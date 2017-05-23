Нацбанк на вторник укрепил гривну

100 долл - 2634,1917 грн;

100 евро - 2961,6217 грн;

10 российских рублей - 4,6624 грн.

При этом регулятор установил на 23 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1066.135429;

Серебро - 14.355146;

Платина - 798.638223;

Палладий - 643.2685.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2636,9659 грн;

100 евро - 2947,8642 грн;

10 российских рублей - 4,6133 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены. В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).

Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018 год.