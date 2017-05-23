06:00 23.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что законопроект о пенсионной реформе готов

Разработанный Кабинетом министров Украины законопроект о пенсионной реформе уже готов.

Гройсман заверил, что законопроект о пенсионной реформе готов

Документ будет в ближайшее время рассмотрен на заседании Национального совета реформ. Об этом в понедельник, 22 мая, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правительство начало с презентации, так сказать, стратегии, или концепции. Она полностью описана в полноценный законопроект.

Законопроект есть и следующий этап, это будем совместно с президентом проводить заседание Нацсовета реформ, – пояснил премьер, что также по вопросу реформы будут проведены переговоры с народными депутатами.

Напомним как сообщал УРА-Информ, 17 мая Кабмин одобрил проект пенсионной реформы в Украине. Согласно ему, пенсионный возраст остается 60 лет для людей, которые имеют трудовой стаж 25 лет.


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