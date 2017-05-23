05:00 23.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100166333:mysnichenko

Гройсман рассказал о проектах в сфере солнечной энергетики

Украинский правительственный глава В. Гройсман подчеркивает потребность в проектах в сфере солнечной энергетики.

Гройсман рассказал о проектах в сфере солнечной энергетики

Согласно его словам – нужно образовать конкурентные условия внедрения проектов в области солнечной энергетики. Сейчас в правительстве изучают шанс внедрить проекты по производству такой энергетики в зоне неподалеку от ЧАЭС. Также ведется разговор про инвестирование и укрепление энергобезопасности государства. Нужно, чтобы способные участвовать в проектах компании делали все это публично, и все было прозрачно – отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале нынешнего года в сфере украинской энергетики ввели ЧП.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив