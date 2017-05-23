Гройсман рассказал о проектах в сфере солнечной энергетики

Согласно его словам – нужно образовать конкурентные условия внедрения проектов в области солнечной энергетики. Сейчас в правительстве изучают шанс внедрить проекты по производству такой энергетики в зоне неподалеку от ЧАЭС. Также ведется разговор про инвестирование и укрепление энергобезопасности государства. Нужно, чтобы способные участвовать в проектах компании делали все это публично, и все было прозрачно – отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале нынешнего года в сфере украинской энергетики ввели ЧП.