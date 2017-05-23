Доллар в обменниках во вторник упал до 26,38 гривен

Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,38 гривен, а евро можно купить по 29,74 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40-26,20, продажи 26,22-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1154, продажи - 26,3785 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,20-29,30, продажи - 29,30-30,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0730, продажи - 29,7416 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,269, продажи - 4,685 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 22 мая, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро набрал 10 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,45 гривен, а евро можно было купить 29,58 гривен.