17:51 22.05.2017 | Экономика | Новости
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Украина начинает экспортировать в Китай говядину

Украинская Госслужба, ответственная за безопасность продуктов питания и китайская администрация, отвечающая за качество питания подписали соглашение.

Украина начинает экспортировать в Китай говядину

Согласно данным Минагрополитикиотныне украинская говядина будет официальным образом экспортироваться в Китай. Был подписан документ касательно санитарных требований к этому мясу, а также карантинных требований и санитарных. Открытие же китайского рынка для наших продуктов позволит получить новые возможности для экспортеров Украины – отметили в Минагрополитики.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на апрель месяц украинский экспорт сумел вырасти примерно на 32 процента. Про это сведения передавали в Госстате.


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