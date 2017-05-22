Украина начинает экспортировать в Китай говядину

Согласно данным Минагрополитики – отныне украинская говядина будет официальным образом экспортироваться в Китай. Был подписан документ касательно санитарных требований к этому мясу, а также карантинных требований и санитарных. Открытие же китайского рынка для наших продуктов позволит получить новые возможности для экспортеров Украины – отметили в Минагрополитики.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на апрель месяц украинский экспорт сумел вырасти примерно на 32 процента. Про это сведения передавали в Госстате.