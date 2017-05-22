США могут отказаться от военной помощи Украине - СМИ

Там намерены заменить такую денежную помощь на выдачу кредитом. В списке также значится и Украина.

Как сообщает The Wall Street Journa, ссылаясь на свои источники в руководстве Соединенных Штатов Америки в список стран, которых может затронуть это предложение, кроме Украины, значатся Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

Там также напомнили, что средства на военные гранты поступают в Бюро по оказанию поддержки в сфере безопасности Госдепа США, а затем они распределяются между союзниками Вашингтона. Это обходится Штатам в шесть миллиардов долларов каждый год. При этом большая часть этой суммы поступает в Израиль, это 3,1 миллиардов долларов.

В Египет едет - 1,3 миллиардов долларов, а в Иорданию - 350 миллионов долларов. Однако, в новом проекте бюджета расходы на предоставление военной помощи этим странам сохранятся, однако для большинства других стран выдача денег будет заменена на выдачу кредитов, которые должны быть потрачены на закупку военного оборудования в США.

По данным источников в Конгрессе США, новый принцип выделения военной помощи может привести к усилению позиций России и Китая, а для Украины это может означать снижение возможностей по борьбе с "пророссийскими сепаратистами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство США намерено предусмотреть выделение финансовой помощи Украине в государственном бюджете на 2018 год.