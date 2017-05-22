08:59 22.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник, 22 мая, демонстрируют положительную динамику. Так, цена североморской марки Brent поднялась 54 доллара за баррель.
 

Нефть Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 08:35 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 0,86% - до 54,07 доллара за баррель.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% - до 50,80 доллара за баррель.

Кстати, в последний раз отметку в 54 доллара сырье этого сорта превышало 19 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть продолжает расти на фоне утверждения министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что все участники соглашения ОПЕК и не входящие в картель государства согласны продлить договоренность о снижении добычи на девять месяцев. 


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