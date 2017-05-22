Нефть Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 08:35 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 0,86% - до 54,07 доллара за баррель.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% - до 50,80 доллара за баррель.

Кстати, в последний раз отметку в 54 доллара сырье этого сорта превышало 19 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нефть продолжает расти на фоне утверждения министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что все участники соглашения ОПЕК и не входящие в картель государства согласны продлить договоренность о снижении добычи на девять месяцев.