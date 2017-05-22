Кабмин разрешил получать пенсии по указанному в заявлении месту проживания

Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 22 мая, на сайте правительства, соответствующее распоряжение №334 от 17 мая 2017 года было подписано накануне. Согласно документу правительство Украины установило выплату пенсий и денежной помощи по указанному в заявлении месту фактического проживания получателей в населенных пунктах в пределах Украины, в которых функционируют избранные получателями уполномоченные банки, их обособленные подразделения (филиалы, отделения, представительства).

Напомним, как сообща УРА-Информ, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий состоится 1 мая.

Это зафиксировано в государственном бюджете Украины на 2017 год. В этом году повышение минимального размера пенсий будет дважды - с 1 мая и с 1 декабря, - пояснил он.