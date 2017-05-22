12:06 22.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил выделение для местных выборов 13 миллионов гривен

Кабмин недавно принял такое решение  направить около 13-ти миллионов гривен для проведения в стране выборов на местах.

Кабмин одобрил выделение для местных выборов 13 миллионов гривен

Такая информация есть в распоряжении правительства нашего государства от 17-го мая. Согласно этим данным – законодательство ЦИК предусматривает назначение первых выборов на местах – глав сельсоветов и т.п. и следует организовать проведение их, которое было ранее назначено парламентом. При этом предполагаемых на это средств в 2017-ом году будет недостаточно. Поэтому правительство перераспределило расходы между программами ЦИК и процесс пройдет на необходимом уровне.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Армении назвали победителя выборов.


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