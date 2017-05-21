07:00 21.05.2017 | Экономика | Новости
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США и Саудовская Аравия подписали соглашений на 110 миллиардов долларов

Подписание некоторых соглашений между Саудовской Аравией и США запланировано уже в ближайшее время.

США и Саудовская Аравия подписали соглашений на 110 миллиардов долларов

Так, подписать некоторые документы согласно достигнутым ранее соглашениям планируется в процессе визита Д. Трампа в Эр-Рияд. Страны раньше сумели достичь договоренностей в сфере обороны на сумму в 110 миллиардов долларов.

По словам одного из работников Белого дома – госсекретарь США, а также и сам Трамп будут участвовать в процессе подписания документа про планы касательно пакета воинских договоров – ради укрепления безопасности Персидского залива – потому что сейчас эта местность стоит перед лицом угрозы со стороны Ирана.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Трамп дал добро на присоединение Черногории к НАТО.


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