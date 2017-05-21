20:15 21.05.2017 | Экономика | Новости
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Сегодня Россию трудно назвать сверхдержавой, - Могерини

На сегодняшний день Россию трудно назвать сверхдержавой.

Сегодня Россию трудно назвать сверхдержавой, - Могерини

Это связано с экономической ситуацией в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 21 мая, в рамках Всемирного экономического форума по Ближнему Востоку и Северной Африке в Иордании заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она также отметила, что сейчас показатели ВВП на душу населения в России ниже, чем у большинства отдельных стран Европейского союза.

При этом когда речь идет об оборонных и военных мерах, то Россия инвестирует много, но речь в этом случае не идет об экономической мощи, - добавила Могерини.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин назвал Соединенные Штаты Америки единственной сверхдержавой.

Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами, - заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме около года назад.


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