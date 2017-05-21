Сегодня Россию трудно назвать сверхдержавой, - Могерини

На сегодняшний день Россию трудно назвать сверхдержавой.
Это связано с экономической ситуацией в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 21 мая, в рамках Всемирного экономического форума по Ближнему Востоку и Северной Африке в Иордании заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Она также отметила, что сейчас показатели ВВП на душу населения в России ниже, чем у большинства отдельных стран Европейского союза.
При этом когда речь идет об оборонных и военных мерах, то Россия инвестирует много, но речь в этом случае не идет об экономической мощи, - добавила Могерини.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин назвал Соединенные Штаты Америки единственной сверхдержавой.
Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами, - заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме около года назад.