Саудовская Аравия сообщила о согласии участников продлить договор по нефти

Такие данные стали известны из рейтинга Bloomberg.

Как отмечается, в первом квартале 2018 года соответствующие ограничение помогут производителям достигнуть своей цели сокращения глобальных запасов до пятилетнего среднего уровня.

По его словам, страны ОПЕК и другие мировые производители, такие как Россия, согласились сократить производство в первом полугодии этого года.

В связи с этим данное решение продлить сокращение будет принято после их встречи в Вене в конце месяца

Кстати, обсуждать продление соглашения о заморозке нефтедобычи страны ОПЕК будут на заседании организации в Вене 25 мая текущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай существенно опередил США и стал крупнейшим импортёром нефти благодаря наращиванию закупок сырья независимыми нефтеперерабатывающими заводами.