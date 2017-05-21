02:00 21.05.2017 | Экономика | Новости
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Саудовская Аравия сообщила о согласии участников продлить договор по нефти

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что страны-производители нефти, которые являются участниками соглашения о сокращении добычи, готовы продлить его действие еще на девять месяцев.

Саудовская Аравия сообщила о согласии участников продлить договор по нефти

Такие данные стали известны из рейтинга Bloomberg.

Как отмечается, в первом квартале 2018 года соответствующие ограничение помогут производителям достигнуть своей цели сокращения глобальных запасов до пятилетнего среднего уровня.

По его словам, страны ОПЕК и другие мировые производители, такие как Россия, согласились сократить производство в первом полугодии этого года. 

В связи с этим данное решение продлить сокращение будет принято после их встречи в Вене в конце месяца

Кстати, обсуждать продление соглашения о заморозке нефтедобычи страны ОПЕК будут на заседании организации в Вене 25 мая текущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай существенно опередил США и стал крупнейшим импортёром нефти благодаря наращиванию закупок сырья независимыми нефтеперерабатывающими заводами.


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