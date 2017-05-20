Украина на 30% заполнила собственные газохранилища

Таким образом, объем природного газа в нашей стране составляет в хранилищах около 9,28 миллиарда кубометров. Такие сведения распространили недавно в Укртрансгазе.

В течение последних 24 часов в ПХГ государства смогли закачать примерно 52 миллиона кубических метров топлива. При этом в течение тех же 24-ех часов газ вообще не отбирали.

Также в сведениях касательно 18-го мая говорится о том, что в страну прибыло из Словакии примерно 31 миллион кубометров, а также Венгрия передала 1,9 миллиона кубометров. На данном этапе, таким образом, в стране ПХГ оказались заполнены примерно процентов на 30.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле страна нарастила газовые запасы до 8,3 миллиарда кубометров.