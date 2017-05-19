В Украине вырос оборот розничной торговли

Так, в нынешнем году в течение нескольких месяцев оборот торговли в розницу, не учитывая данных по Крыму и по зоне, где проходит АТО, в период с января по апрель нынешнего года вырос – на шесть процентов. Эти сведения распространили в Госслужбе статистики.

Согласно данным Госстата – оборот торговли в розницу в апреле снизился примерно на два процента. При этом если сравнивать с апрелем – то возрос на шесть процентов. При этом в ведомстве отмечают также, что максимальные показатели роста торговли в розницу с января по апрель были зафиксированы на Кировоградщине – примерно на девять процентов, а также на Львовщине – на девять процентов.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016-ом году объемы торговли в Украине выросли на 3,7 процента.