23:38 19.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине планируют удешевить электрокары

В Украине хотели бы вскоре приступить к внедрению программы помощи развитию рынка электрокаров.

В Украине планируют удешевить электрокары

Так, запланировано образование в скором времени украинского производства электрокаров. Эти данные распространил 19-го мая Владимир Омелян – при помощи социальной сети. Он также анонсировал скорое изучение проекта закона касательно НДС в ходе растаможки таких машин.

Таким образом – зарегистрировали проект закона касательно удешевления стоимости электрических авто на 35 процентов, а также по вопросу развития станций для их подзарядки и по образованию украинского производства.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране вскоре должны начать производить электрокар.


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