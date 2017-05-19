22:39 19.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100166173:mysnichenko

Подсолнечником засеяно пять миллионов гектаров

В нашем государстве с/х производители сумели посеять подсолнечника на 5,1 миллиона гектаров.

Подсолнечником засеяно пять миллионов гектаров

Это составляет примерно 95 процентов от запланированного. Такие сведения распространили в Минагрополитики. Так, подсолнечника сумели посеять в нашей стране на пяти миллионах гектаров, то есть – засеяно 95 процентов отведенных под это площадей. При этом на землях, что были засеяны ранее, фиксируют образование листьев.

В Минагрополитики при этом подчеркивают также, что яровых засеяно на шести миллионах гектаров – то есть на 94 процентах к прогнозируемому.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране посевная кампания стартовала в марте месяце. Ранее такое сообщение поступало от Минагрополитики.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив