Подсолнечником засеяно пять миллионов гектаров

Это составляет примерно 95 процентов от запланированного. Такие сведения распространили в Минагрополитики. Так, подсолнечника сумели посеять в нашей стране на пяти миллионах гектаров, то есть – засеяно 95 процентов отведенных под это площадей. При этом на землях, что были засеяны ранее, фиксируют образование листьев.

В Минагрополитики при этом подчеркивают также, что яровых засеяно на шести миллионах гектаров – то есть на 94 процентах к прогнозируемому.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране посевная кампания стартовала в марте месяце. Ранее такое сообщение поступало от Минагрополитики.