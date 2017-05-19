Пенсионная реформа: чего ждать украинцам?

Что она принесет украинцам облегчение или же наоборот, только усложнить и без того трудное существование людей пожилого возраста, будет видно уже к конце этого года. А пока идут разборки и дебаты, суть которых трудно уловить простому пенсионеру...

Вместе с тем Кабмин презентовал создание трехуровневой системы пенсионного обеспечения, два из которых будут обязательными.

Первый, это действующая сейчас солидарная система. Согласно с ней люди, которые работают, содержат пенсионеров. Второй источник – накопительный фонд, который формируется также за счет трудоспособного населения.

Правительство знает, что многие работодатели скрывают настоящий размер зарплат своих сотрудников. Минимальную или немного большую зарплату, они проводят официально и платят с нее в бюджет налоги, а вторую часть отдают сотрудникам в конверте.

Накопительная же система будет устроена так, что сотруднику станет выгодно отчислять в ее фонд, как можно больше денег, а значит теперь ему лучше получать всю зарплату официально через бухгалтерию.

Обязательная накопительная пенсия стала популярной после своего успеха в пиночетовском Чили. Именно откуда она распространилась в большую часть европейских стран, в частности, наших соседей: Польшу, Словакию и Венгрию.

И третий уровень Пенсионной системы, это не государственные пенсионные фонды, на которые граждане добровольно могут делать взносы со своей зарплаты. Этот вид страхования будет в Украине пока что добровольным и выплаты туда будут осуществляются независимо от получения выплат по общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Вместе с тем тут есть один нюанс: украинцы мало доверяют различным финансовым учреждениям и далеко не каждый отдаст куда-то кровно заработанные деньги. Когда этот этап наступит, еще неизвестно, но он обязательно будет, уверены инициаторы реформы.

При этом каждый из уровней имеет свои, достаточно серьезные риски. Так, солидарная пенсия зависима от демографических и макроэкономических факторов таких, как уровень занятости, уровень доходов работающих и их нелинейности. Тут нужно понимать, что те деньги, которые мы сейчас платим в Пенсионный фонд – не наши пенсии. Мы финансируем нынешних пенсионеров в надежде на то, что грядущие поколения позаботятся о нас.

Обязательная накопительная составляющая тоже работает с пробуксовками: в соседних странах даже стоит вопрос об ее отмене а, к примеру, Чехия так ее и не внедряла. Причина проблем в том (это же характерно и для третьего уровня), что компании, которые осуществляют управление фондами, не всегда могут удачно ими распорядиться, да и периодические кризисы в экономике в целом и на фондовых рынках в частности еще никто не отменял.

Добровольная накопительная составляющая – представлена рядом страховых компаний, которые предлагают свои пенсионные программы. По мнению ряда экономистов такая система по определению обречена на нестабильность, поскольку предполагает принуждение со стороны государства, а как следствие – низкую эффективность вложения средств управляющими фондами, которые тратят, как их не мотивируй, не свои деньги.

Еще один способ решения проблем, который используют во всем мире, это повышение пенсионного возраста. Хотя он и обходится государствам значительно дешевле, является более надежным, тоже не является панацеей. Дело в том, что такие решения непременно являются непопулярными, поэтому прибегать к ним правительства предпочитают только в крайнем случае. Исключение составляет лишь Япония, где граждане сами на референдуме проголосовали за повышение пенсионного возраста для себя. Такой вот пример высокого уровня самосознания...

А для украинского общества пенсия – одна из самых щекотливых тем. Как же так случилось, что существующая пенсионная система стала балластом, который тянет на дно экономику? И почему так рьяно наше правительство принялось реформировать пенсионную систему именно сейчас?

Дело в том, что Международный валютный фонд настаивает на уменьшении дефицита Пенсионного фонда. Иначе не дает никаких гарантий, что Украина получит очередной, уже пятый, транш кредита. При этом эксперт по вопросам пенсионной системы Галина Третьякова отметила, что МВФ вовсе не требует что-то делать внутри солидарного уровня или внутри накопительного уровня. Фонд беспокоится о том, чтобы доходы и расходы нашего государства позволяли возвращать им долг с процентами. Потому что мы задолжали МВФ и не малую сумму. И таким образом, все требования, которые они выдвигают касаются того, чтобы сбалансировать бюджет, увеличить доходную часть и уменьшить расходную... Поэтом расходы на пенсионеров должны быть снижены в процентах ко всем расходам государственного бюджета и наших всех публичных средств. Вот отсюда и пошли все пенсионные подвижки, - считает эксперт.

В то же время противники нинешнего правительства ожидали, что там, как всегда пойдут наиболее простым путем и просто поднимут пенсионный возраст. Ведь это наиболее легкий способ уменьшить расходы Пенсионного фонда. Но на этот раз Гройсман выбрал другой, более рациональный путь.

Премьер-министр предложил альтернативу повышению пенсионного возраста, а именно, повышение трудового стажа до 25 лет. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 15 лет, но постепенно он вырастет до 35 лет. Это предусмотрено законодательством. Эксперты говорят, что это произойдет приблизительно в 2022 году.

В то же время те, граждане, которые не имеют трудового стажа, должны получать социальную помощь от государства вместо пенсии, но пенсионный возраст остается прежним - 60 лет для людей, - заверил глава правительства.

Вместе с тем в Украине на сегодняшний день есть очень много людей, которые не имеют трудовой стаж 25 лет, поскольку в силу обстоятельств им пришлось работать в тех местах, где трудовые книжки вообще не выдавались. И это огромная проблема, но для них правительство разрабатывает специальные коэффициенты для выплат и даже предлагает купить недостающие года.

По утверждению премьера, в рамках реформы будут повышены пенсии для 5,6 милионов человек. Это практически половина украинских пенсионеров. Кроме того, в правительстве надеются к 2024 году сделать Пенсионный фонд бездефицитным, а саму пенсионную систему – справедливой, а налогообложение пенсий обещают отменить вообще. Возможна также отвязка размера минимальной пенсии от социальных стандартов и назначение ее в размере 40% от минимальной зарплаты. Суть в том, что минимальная пенсия должна быть не менее 40% минимальной зарплаты, а средняя пенсия - не менее 40% средней зарплаты.

Что же задумка вроде бы и не плохая, поживем посмотрим… вот только дефицит Пенсионного фонда на сегодняшний день составляет 71,7 миллиардов гричвен. И это не связано с повышением пенсий, поскольку они были заморожены почти три года. Это следствие популизма иного толка - с начала 2016 г. ставку единого соцвзноса для работодателей снизили почти вдвое якобы для того, чтобы вывести бизнес из тени. Естественно, что никакой детенизации не получилось и зарплаты работникам тоже никто не спешил поднимать. Пенсионная ставка в едином социальном взносе в этом году составляет чуть больше 18%. С таким взносом Пенсионный фонд обречен на дефицит.

Да и статистика неумолима: сегодня из 12 миллионов пенсионеров, которые получают пенсии из общего котла солидарной системы - 78% имеют пенсии до двух тысяч гривен в месяц, 17% - от двух до четырех тысяч и лишь 3% пенсионеров получают более четырех тысяч гривен в месяц. Если не начать реформу, то у будущих пенсионеров выплаты окажутся еще меньше, поскольку в Украине очень серьезные проблемы с демографией.

В 1990-е годы был очень резкий спад рождаемости, который заложил и демографическую яму. Это малочисленное поколение сейчас вошло во взрослый возраст, когда надо зарабатывать на солидарную пенсионную систему. Но работающих, к сожалению, меньше, чем пенсионеров. Плюс большой риск миграционного оттока, ООН прогнозирует нам стабильное отрицательное миграционное сальдо. Сильные миграционные настроения - это неудивительно для нестабильных стран. Поколения, которые будут выходить на пенсию в обозримом будущем, по численности в полтора раза больше, чем те, которые приходят им на смену.

Изменить это соотношение уже нельзя. Это наше жесткое будущее, которое определяет необходимость пенсионной реформы. Поэтому запланировано, что накопительная пенсионная система должна заработать уже с января 2018-го. Дополнительные 2% от зарплаты сотрудника работодатель будет перечислять на его личный пенсионный счет. Затем после пяти лет отчисления работодатели будут увеличивать отчисления ежегодно на 1% пока не достигнут 7%. Такие отчисления станут обязательными для тех, кому меньше 35 лет. А для старшего поколения такая система будет - добровольной.

По достижении пенсионного возраста человек будет ежемесячно получать сумму, равными частями от накопленного. Ожидается, что пенсия будет состоять на 60% из солидарной системы, на 30% - из личных счетов и 10% - из негосударственных пенсионных фондов.

Если пенсионер умрет, то оставшиеся на его личном пенсионном счете деньги унаследуют его близкие. Также предусматривается, что при тяжелой болезни вся сумма или ее часть может быть истрачена на лечение, но, естественно, выплаты после этого будут уменьшатся. Таким образом, на свою пенсию люди будут зарабатывать сами. И как уточнил вице-премьер Павел Розенко, увеличивать нынешний единый соцвзнос (22%) не планируют, как и налог на доходы физлиц (18%).

Доходы в новосозданный Накопительный пенсионный фонд пойдут за счет урезания поступлений в солидарную систему, уменьшения работодателям налога на прибыль и перераспределений других доходов госбюджета. Ожидается, что они будут постоянно нарастать и за 2018-2028 годы достигнут 420 миллиардов гривен. Для защиты от инфляции накопления предлагают вкладывать в облигации внутреннего госзайма, обещая доходность не ниже уровня инфляции в текущем году.

Но чтобы второй уровень начал работать, депутатам надо отменить норму закона "Об обязательном государственном пенсионном страховании", предусматривающую его введение лишь при бездефицитном бюджете Пенсионного фонда.

Напомним, накопительный уровень пенсионной системы должен был заработать еще с 2013 года. К этому сроку Кабмин Януковича надеялся ликвидировать дефицит Пенсионного Фонда. Но не удалось. Поэтому из реформы Сергея Тигипко, которая должна была стартовать с марта 2011 года, был изменен только пенсионный возраст для женщин. Постепенно он приближается к 60-ти годам. Ожидалось, что этот шаг сэкономит для Пенсионного фонда более 800 миллионов гривен в год. Однако реформа не оправдала себя и в итоге имела больше недостатков. Среди них можно выделить то, что работающим пенсионерам уменьшили пенсии, а реальный дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2012 году, напротив, увеличился, составив около 27 миллиардов гривен.

Стоит отметить, что отдельные положения закона о реформе пенсионной системы в 2013 году, согласно решению Конституционного суда, были признаны не конституционными.

Явный дефицит в Пенсионном фонде появился в 2004-2005 гг. До этого времени дефицит не фиксировали, но это достигалось занижением размера пенсии, а также за счет задолженности по выплате. До 2004 г. действовал старый закон, который ставил очень низкую планку для ограничения максимальных размеров пенсии: три минимальных пенсии, а минимальная пенсия устанавливалась исходя из уровня малообеспеченности.

Поэтому дифференциация была незначительная, почти все получали примерно одинаковую небольшую выплату. В 2004 г. ввели новый Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и с этого же года стали активно использовать пенсионную систему в политических целях. На протяжении 2005-2012 гг. дефицит пенсионной системы в значительной мере был обусловлен популизмом политиков, которые старались задобрить пенсионный электорат.

Может кто-то не знает, но нынешние доходы пенсионного фонда - так называемая солидарная система, которая формируется из обязательных отчислений из зарплаты, впервые была введена немецким канцлером Бисмарком в 1889 году. Уже на момент своего зарождения она имела популистские черты и скорее политическую, а не экономическую, цель: снизить уровень поддержки социалистических движений, которые набирали вес в тогдашнем европейском обществе. К слову сказать, сам Бисмарк хорошо понимал рискованность такой системы, поэтому она вводилась крайне осторожно: возраст выхода на пенсию составлял 70 лет. При тогдашней продолжительности жизни это означало, что на одного пенсионера приходилось 63 работающих. Для сравнения, в Украине сейчас соотношение пенсионеров и официально занятых примерно 1:1.

Напомним, общее право по выходу на пенсию по возрасту появилось в СССР только в 1956 году. Всего 60-т лет назад. Как же люди преклонного возраста выживали до того, как придумали пенсию? Работали, как и сейчас работают наши старики в селах. Совсем немощных поддерживали дети или благотворители, если детей не было.

Стоит отметить, что добрая половина стран мира или не имеют пенсионной системы в нашем понимании, или имеют ее в обрезанном, в сравнении с Украиной, виде. К примеру, полуторамиллиардный Китай еще до недавнего времени выплачивал пенсии только для 12 миллионов человек. В Украине, к примеру, пенсионеров около 13,5 миллионов. Сейчас китайское государство несколько нарастило собственные социальные обязательства: пенсии получает около трети лиц, достигших возраста 60 лет. Однако размер выплат зависит от места проживания. Городской пенсионер может рассчитывать на 200-250 долларов, а деревенский часто довольствуются суммой в 10-15 долларов.

В Грузии другая система. Там платят из госбюджета. Причем, всем, кто достиг пенсионного возраста, платят одинаковую сумму - 180 лари. Государству с такой системой проще и обходится она дешевле, потому что ее легко администрировать, легко планировать расходы. Но это не означает, что пенсионеры и пенсии перестали быть объектами политических манипуляций. Там политики тоже любят обещать увеличить выплаты или привязать их размер к стажу, месту проживания и тому подобное. Но главное - такая система ничего не дала для экономики и бизнеса. Фискальная нагрузка минимальная, но экономика страны не стала процветать, ее как не было, так и нет.

Обобщая все сказанное, можно сказать, что полноценные пенсионные системы имеют либо богатые страны "золотого миллиарда", которые могут себе позволить такую роскошь, или бывшие страны соцлагеря, где часто не хватает политической воли на реформирование старой системы, рассчитанной на лояльность к режиму.

Кстати, Вы знали, что Украина – государство, которое больше всего заботится о своих пенсионерах? Это не шутка – нашему государству принадлежит сомнительный мировой рекорд по доле ВВП, направленной на пенсионное обеспечение. Случилось это "знаменательное" событие в 2009 году. Можно предположить, что рекорд этот навеки останется не побитым, поскольку трудно представить себе еще хоть одну страну с подобным уровнем социально-экономического безумия и безответственности перед будущим поколением.

В своем популизме наш политикум дошел даже до того, что с 2006 и до 2013 года существовала практика покрытия дефицита пенсионного фонда за счет займов. Правительство Януковича – одно из главных копателей ямы, из которой мы сейчас выбираемся. Как видим, основная составляющая в нашем с Вами "счете от государства" – именно содержание пенсионеров.

Конечно, демография и "заигрывание" политиков с электоратом (ядром которого являются пенсионеры) не могли не привести к банкротству пенсионного фонда – то есть, ситуации, когда отчислений работающих банально не хватало для выплаты всех обязательств пенсионерам. Если в 2003 году собственными поступлениями покрывалось 94,3 % расходов Пенсионного фонда Украины, то в 2009-2010 годах – только около 62 %. Дикий пресс поборов с официальных зарплат привел нас к ситуации, в которой ежегодно выплачивается более 200 миллиардов гривен теневой зарплаты, что дополнительно сокращает налоговую базу.

Поэтому сегодня все понимают, что нужно вводить накопительные пенсии. Но накопительные системы хорошо работают в условиях нормального капитализма правового государства, а не в условиях нашей спекулятивной экономики и правового произвола. Сегодня самая большая проблема в том, что эти деньги могут просто украсть. К тому же, нужно понимать, что накопительные пенсии не решат проблем людей, которые выйдут на пенсию в ближайшие 20 лет. Они просто не успеют накопить столько, чтобы их хватило на всю оставшуюся жизнь.

Накопительная система подходит для относительно молодых людей, у которых впереди большой срок для накопления. Людям среднего возраста они помогут сформировать базу для кратковременных выплат. Буквально на несколько лет. Так что в ближайшем будущим от введения накопительных пенсий будем иметь единственный плюс, если деньги будут вкладываться в национальную экономику. Но чтобы эти деньги работали непосредственно на экономику Украины, нужно инвестировать в акции предприятий. Нужны крупные предприятия, корпорации, которые могли бы выпускать свои ценные бумаги, а пенсионные фонды могли бы вложить туда деньги. Но у нас практически нет таких корпораций, потому нет и нормального фондового рынка. Промышленность в стагнации, строительство в теневом секторе, а агрокорпорации не настолько стабильны. То есть сначала должен появиться бизнес, в который можно вкладывать "длинные" деньги.

Столько просто посмотреть на результаты электронного декларирования. Огромное количество наличных средств у людей на руках, неважно, в какой валюте. Если люди держат столько "налички", видимо, действительно в стране некуда вкладывать деньги. А когда люди не очень вовлечены в экономику, они не работают, кто же будет содержать пенсионеров?

Это главная проблема. Нам срочно нужно переходить на трехуровневую пенсионную систему. Если бы мы сделали этот шаг в 90-х годах, как это сделала Западная Европа, тогда в стране исчезло бы понятие "пенсионная проблема". И как считает экономист Андрей Новак, настоящая пенсионная реформа должна заключаться в главном - переходе с одноуровневой солидарной системы на трехуровневую пенсионную систему. Без этого Украина никогда не сможет решить проблему дефицита бюджета и дефицита пенсионного фонда, - пояснил аналитик.

Вместе с тем некоторые эксперты сомневаются, что власти успеют запустить задуманное. По мнению генерального директора Украинской ассоциации инвестбизнеса Андрея Рыбальченко, нужно не менее полутора лет и помимо изменения действующих законов, надо разработать много подзаконных актов таких, как положение об негосударственных пенсионных фондах, обеспечении контроля за собранными средствами на пенсионных счетах и тому подобное.

Но будем надеятся, что здравый смысл победит. А главное - необходимость возвращать займы МВФ подтолкнут пенсионную реформу в Украине к действию. И если не произойдет новых политических потрясений и к власти не придут крайние популисты, как те, что руководили государством последние десять "дореволюционных" лет, нас ждут болезненные, но в целом, очень полезные для экономики трансформации.

Что же принесут они нам, обычным украинцам?

Предполагается, что солидарная пенсионная система никуда не исчезнет: она, скорее всего, просто приобретет другие формы. Как считают современные исследователи, главная цель солидарных пенсий будущего будет заключаться не в справедливом, пропорциональном стаже и должностном окладе, а в поддержке нуждающихся, тех, кто попал в беду и о ком не могут или не хотят заботиться дети. Таким образом, пенсия будет рассматриваться не как вознаграждение за трудовые свершения в прошлом, а как финансовая поддержка малообеспеченным.

Другой повод для оптимизма дает темп научно-технического прогресса в мире. Пусть Украина и находится далеко в стороне, но все же отголоски докатываются и до нас. Растет уровень автоматизации и производительности труда, внедряются новые технологии, хотя преимущественно импортные. Появляются и крепнут новые отрасли, такие, например, как IT, кардинально меняются старые технологии. Взять хотя бы сельское хозяйство, в котором мы переходим в эру комбайнов, использующих компьютерные программы и даже спутниковые системы ориентирования.

Таким образом, характер труда становится все более интеллектуальным и все меньше требует физических затрат. Так что будем работать до победного конца. Единственное, что бы работа была по душе, как говорил наш великий философ Сковорода, с которой не хотелось бы уходить на пенсию.

Возможно так и будет лет эдак через двадцать - тридцать. Ну, а в переходный период пенсионерам стоит затянуть ремешки...