Незнание освобождает от доходов

И это вполне оправданно, поскольку по сравнению с фундаментальным анализом, данные методы гораздо проще, не требуют постоянно отслеживать взаимосвязь в происходящих событиях, сравнивать степень их влияния и значимость. Кроме этого, основная масса трейдеров психологически не способна переживать просадки на счете в результате рыночного шума.

Однако профессионалы имеют совершенно иной взгляд по этому поводу и не рассматривают технический и фундаментальный анализ в отдельности. Действительно прибыльная торговля может быть лишь в том случае, если вы протестируете возможные стратегии на демо-счете forex simulation и сами начнете анализировать рынок, превращая трейдинг в искусство. Когда игрок трудится над всей цепочкой операций, вскоре опыт начнет накапливаться и позволит сократить убыточные сделки, увеличив при этом число прибыльных операций.

Как вести себя приверженцам фундаментального анализа?

Если обратить внимание на поведение мировых валют, можно заметить, что они реагируют приблизительно одинаково на одни и те же факторы в экономической жизни. Определяющим моментом для трейдера является процентная ставка Центробанка, причем, более важен не размер, а ее потенциальное изменение по отношению к аналогичной ставке другого государства.

Так, например, если рассматривать валютную пару EUR/GBP, обращать внимание стоит на разницу ставок банка Евросоюза и Англии. Когда прогнозируется рост ставки в банке Еврозоны, причем он ожидается раньше роста английского показателя, это должно привести к росту курса евро и повышению привлекательности данной валюты среди инвесторов.

Центральный банк в любой стране опирается на показатель инфляции, принимая решение по величине свой процентной ставки. В данный параметр входят индекс цен производителей и потребительских цен.

Таким же образом влияет на изменение курса и величина ВВП. С ростом показателя в страну вливается больше денег из-за рубежа, растет процентная ставка банка, а за ней и стоимость денежной единицы. Но ВВП – не всегда несет ценную информацию для форекс-трейдера, поскольку это, все же, запаздывающий индикатор и лучше принимать во внимание составляющие данного показателя. Обратите внимание на статистику розничных продаж, производство, личные доходы и расходы, а также затраты строительной отрасли.

Безработица – еще один важный параметр для определения состояния экономики страны. При росте данной величины уменьшается ВВП, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако трейдеру на рынке forex, решившему повысить собственный «скилл», следует обращаться не только к внутренним, но и к внешним факторам. В частности, не забывайте про зависимость многих стран от экспорта и импорта, в том числе, сырьевого.

Учитывая даже исключительно описанные в данной статье экономические показатели, вы сможете добиться серьезных успехов в торговле. Но никогда не останавливайтесь на достигнутом, постоянно повышайте уровень собственного мастерства.