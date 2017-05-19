Наличный доллар в пятницу понизился до 26,46 гривен

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,20 гривен, а евро можно купить по 29,48 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,45-26,29, продажи 26,31-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2033, продажи - 26,4574 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,95-29,15, продажи - 29,10-29,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8364, продажи - 29,4819 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,247, продажи - 4,665 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 18 мая, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,50 гривен, в евро можно было купить по 29,54 гривен.