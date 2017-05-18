За один день богатейшие люди мира потеряли 35 млрд долларов из-за скандалов вокруг Трампа

Об этом сообщает Bloomberg, основываясь на данные своего рейтинга миллиардеров.

Так, больше всех из топ-500 богатейших людей мира потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. В результате падение акций социальной сети на 3,3%, он лишился 2 млрд долларов.

В свою очередь Билл Гейтс, который владеет 86,8 млрд долларов, потерял 1 млрд долларов. В связи с этим акции корпорации Microsoft упали на 2,8%.

Также сообщается, что основатель Amazon Джефф Безос потерял 1,7 млрд долларов из-за падения акцией его компании на 2,2%.

В то же время, состояние основателя компании Inditex (владелец Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансио Ортега уменьшилось за день на 325 млн долларов.

Добавим, что мировые фондовые индексы упали после того, как Белый дом и Россия начали ввести политическии связи. Кроме того, такая нестабильнось связана с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Россию "приструнить" президента Сирии Башара Асада.