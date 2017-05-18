В Индии планируют построить 10 новых ядерных реакторов

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, реакторы должны конструировать исключительно индийские предприятия. В связи с этим необходимо создать более 33 000 новых рабочих мест.

Такие производственные заказы для отечественной промышленности станут важным шагом на пути к укреплению репутации Индии как крупного производителя ядерной энергии

Сейчас Индия эксплуатирует 22 реактора мощностью 6780 мегаватт.

В данный момент строятся реакторы еще в 6700 мегаватт, их должны запустить в 2021-2022 годах.

Стоит отметить, что в Индии на данный момент около 70 процентов производства электроэнергии обеспечивают тепловые электростанции, работающие преимущественно на угле.

Кстати, к 2021-2022 годам планируется запустить реакторы суммарной мощностью в 6700 мегаватт, которые сейчас находятся в процессе строительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине началось строительство хранилища отработанного ядерного топлива.