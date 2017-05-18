Украинские АЭС за сутки произвели 247,90 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В данный момент на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

При этом на энергоблоке №3 Запорожской АЭС, №5 Запорожской АЭС, №3 Южно-Украинской АЭС - 47-ые - продолжается средний плановый ремонт.

Тем не менее диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 640 МВт, РАЭС - 2830 МВт, ЮУАЭС - 1 905 МВт, ХАЭС - 2015 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", атомные станции Украины в течение суток выработали 244,90 млн кВт-ч электроэнергии.