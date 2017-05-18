Украинские АЭС за сутки произвели 247,90 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские атомщики за сутки произвели 247,90 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
В данный момент на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
При этом на энергоблоке №3 Запорожской АЭС, №5 Запорожской АЭС, №3 Южно-Украинской АЭС - 47-ые - продолжается средний плановый ремонт.
Тем не менее диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 640 МВт, РАЭС - 2830 МВт, ЮУАЭС - 1 905 МВт, ХАЭС - 2015 МВт.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", атомные станции Украины в течение суток выработали 244,90 млн кВт-ч электроэнергии.