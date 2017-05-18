09:27 18.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 9,1 млрд куб. м

На днях, 16 мая, Украина отобрала голубое топливо в подземных хранилищах Украины до 9,185 млрд куб. м.

Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 9,1 млрд куб. м

Об этом сообащает ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, за сутки в ПХГ Украины было закачано 49,22 млн куб. м газа.

При этом в данных за 16 мая указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 31,67 млн куб. м, из Польши - 2,23 млн куб. м, из Венгрии - 0,34 млн куб. м газа.

В данный момент украинские ПХГ заполнены на 29%.

Стоить отметить, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первом квартале этого года российский "Газпром" поставил более 1,1 млрд кубометров газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 


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