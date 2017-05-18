14:25 18.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Китай подписали контракт на проведение работ по дноуглублению в морпорту "Южный"

Администрация морских портов Украины» подписала второй контракт с компанией China Harbour Engineering Сompany на выполнение дноуглубительных работ в морском порту "Южный".

Украина и Китай подписали контракт на проведение работ по дноуглублению в морпорту

Об этом на своей странице в Тwitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, реализация проекта создаст более 350 новых рабочих мест, около 16 млн долларов в год дополнительных платежей в бюджеты и 9,2 млн долларов в год портовых сборов.

При этом дноуглубительные работы имеют очень важное значение и являются масштабным проектом для Украины.

"Работы увеличивают возможности нашего порта "Южный", это дополнительные возможности развития национальной экономики", - подчеркнул украинский премьер.

Глава правительства также отметил, что Китай является стратегическим партнером для Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман сообщил, что израильский опыт поможет в развитии украинского образования, а также науки, в поддержке новейших технических разработок.


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