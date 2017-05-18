Всего киевляне подали больше 18 тысяч деклараций. Общая сумма задекларированых доходом составляет 15 миллиардов 117 миллионов гривен.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ГФС, начальник Главного управления ведомства Людмила Демченко сообщила, что в 2016 году деклараций было подано меньше, но общая сумма оказалась больше. Это означает, что отчисления в бюджет будут больше, по сравнению с прошлым годом, - пояснила чиновница.

Она также рассказала, что в Киеве миллионеров, согласно декларациям, насчитывается почти две тысячи лиц. Это те люди, которые в прошлом году получили доход свыше миллиона гривен. В своих декларациях они указали 12,7 миллиардов гривен, из которых к уплате в бюджет согласован почти 0,5 миллиарда гривен налога и свыше 48 миллионов гривен военного сбора.

Вместе с тем, по данным ГФС, самым старым миллионеров Киева став 99-летний киевлянин, который задекларировал 58 миллионов гривен дохода от продажи недвижимости. При этом самому молодому столичному миллионеру недавно исполнился год. Его родители задекларировали на него миллион гривен.

В то же время самым богатым киевлянином оказался житель Шевченковского района с доходом в 330 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду 10 мая, задекларировал новые доходы. Как сказано в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, глава государства получил 865 444 гривны процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. В частности, в декларации указано, что он получил 564 420 гривен и 301 024 гривны процентов вкладов в этом банке.