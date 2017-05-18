Нацбанк на четверг укрепил национальную валюту

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 мая 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2641,7446 грн;
100 евро - 2936,8275 грн;
10 российских рублей - 4,6560 грн.
При этом регулятор установил на 18 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1048,889192;
Серебро - 14,209535;
Платина - 796,312728;
Палладий - 695,180153.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 17 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2643,3401 грн;
100 евро - 2923,2698 грн;
10 российских рублей - 4,6984 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены. В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).
Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018 год.