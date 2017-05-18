14:47 18.05.2017 | Экономика | Новости
100166087:mysnichenko

Между Украиной и Китаем товарооборот составил 6,5 миллиарда долларов

Товарооборот между нашим государством и Китаем еще в прошлом году был равен 6,5 миллиарда американских долларов.

Между Украиной и Китаем товарооборот составил 6,5 миллиарда долларов

Таким образом - в 2016 году между странами товарооборот составлял примерно 6,5 млрд американских  долларов. Эта информация сегодня была распространена в рамках проведения встречи с членами делегации КНР и послом Китая в Украине Владимира Гройсмана – украинского премьера. Китай – согласно его словам – это стратегический партнер нашей страны. И товарооборот этих стран уже в прошлом году достиг отметки 6,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УРА-Информ, 18-го мая КНР и Украиной было подписано соглашение касательно работ по углублению дна в порту Южный.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив