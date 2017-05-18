Между Украиной и Китаем товарооборот составил 6,5 миллиарда долларов

Таким образом - в 2016 году между странами товарооборот составлял примерно 6,5 млрд американских долларов. Эта информация сегодня была распространена в рамках проведения встречи с членами делегации КНР и послом Китая в Украине Владимира Гройсмана – украинского премьера. Китай – согласно его словам – это стратегический партнер нашей страны. И товарооборот этих стран уже в прошлом году достиг отметки 6,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УРА-Информ, 18-го мая КНР и Украиной было подписано соглашение касательно работ по углублению дна в порту Южный.