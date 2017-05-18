23:31 18.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Канада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной

Парламент Канады в четверг вечером, 18 мая, проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной.

Канада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. По его словам, сегодня был великий украинский день в Канаде.

Сенат только что проголосовал за ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной, - написал посол.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", принятый ранее Верховной Радой Украины. Документ был подписан 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины 14 марта, во время заседания приняла за основу и в целом законопроект №0120 "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой". Документ поддержали 272 народных депутатов.


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